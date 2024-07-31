صلاح يعلق على احتفال زيزو بتأهل المنتخب لربع نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب ليفربول، محمد صلاح، على احتفالات زيزو بتأهل المنتخب لربع نهائي أولمبياد باريس، التي نشرها عبر حسابه.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من فوز مصر على إسبانيا، ليعلق صلاح برمز تعبيري "قلب".

الجدير بالذكر أن زيزو قدم تمريرة حاسمة في فوز مصر على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفراعنة لربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

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