بيراميدز يتعثر أمام فاركو في سباق الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز وفاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز.

وتعثر بيراميدز أمام فاركو بالتعادل الإيجابي 2-2، عقب التأخر بهدفين بعد مرور 22 دقيقة.

سجل هدف فاركو الأول، أحمد شريف في الدقيقة 1.

سجل هدف فاركو الثاني، شكري نجيب في الدقيقة 22.

سجل هدف بيراميدز الأول، فاجري لاكاي في الدقيقة 39.

سجل هدف بيراميدز الثاني، بلاتي توريه في الدقيقة 45+3.

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل فاركو المركز 15 برصيد 31 نقطة.

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