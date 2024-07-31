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بعد تعثر بيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري الممتاز؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز وفاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز.

وتعثر بيراميدز أمام فاركو بالتعادل الإيجابي 2-2، عقب التأخر بهدفين بعد مرور 22 دقيقة.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري الممتاز؟

رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة ويتبقى له 3 مباريات، وحال فوز بيراميدز بالثلاث مواجهات (على أقصى تقدير)، يصل إلى النقطة 79.

ويمتلك النادي الأهلي 72 نقطة ويتبقى له 6 مباريات، لذلك يحتاج المارد الأحمر 8 نقاط من الـ18 نقطة، ليحصد لقب الدوري الممتاز رقم 44.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه نظيره البنك يوم الخميس المقبل، بينما يلاقي بيراميدز منافسه زد يوم الأحد المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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