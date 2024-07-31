شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب الميدالية البرونزية لـ"الخليج 365": سأبذل أقصى جهدى للتتويج بميدالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد السيد، لاعب منتخب السلاح صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، عن سعادته البالغة لردود فعل الشعب المصري بعد تتويجه بالميدالية البرونزية.

وقال محمد السيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سيبذل أقصى جهده للتتويج بميدالية جديدة في منافسات الفرق للسلاح بعد 3 أيام من الآن.

وخاض منتخب سلاح السيف للرجال تدريباته صباح اليوم في صالة التدريب بالقرية الأولمبية في باريس، استعدادا لمنافسات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقاد مدرب المنتخب فينسيت انسيتيت التدريبات، حيث قام بالتركيز على بعض التكتيكات الخاصة للاعبي المنتخب زياد السيسى، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وياسين فوزي.

ويستعد منتخب سلاح السيف بقوة لمنافسات الفرق المقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 31 يوليو في صالة جراند باليه Grand Palais في تمام الساعة 13.30 حيث يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي في اولى مباريات الفريق.

ويهدف الفراعنة تعويض خسارتهم في منافسات الفرق والتتويج بميدالية أولمبية رغم صعوبة المنافسة بين أفضل 8 فرق في العالم ومواجهة المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في أول مباريات الفريق.

وكان لاعبو سلاح السيف قد حققو المركزين الرابع والخامس في منافسات الفردي من خلال زياد السيسي ومحمد عامر على الترتيب.