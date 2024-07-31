شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع بيراميدز 2 - 2 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ32 لمسابقة دورى نايل.

تقدم فاركو بأسرع أهداف المسابقة في الثانية 48 عن طريق أحمد شريف، وأضاف شكرى نجيب الهدف الثانى في الدقيقة 22، ثم أحرز فخرى لاكاى الهدف الأول لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 39، وأضاف البوركينى بلاكى توريه هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ15 لمسابقة الدورى، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثانى.



جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – محمود عبد العاطي – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين.

أمامهما: محمود زلاكة – رمضان صبحي – فخري لاكاي.

الهجوم: فيستون ماييلي.