شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل اليوم الثلاثاء 30 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 3 مواجهات في الجولة الـ32 لمسابقة دورى نايل، حيث فاز طلائع الجيش على الداخلية بهدف مقابل للا شىء ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 19 نقطة في المركز الأخير.

وأسفرت باقى نتائج اليوم عن تعادل فاركو وبيراميدز بهدفين لمثليهما، ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 70 نقطة في وصافة المسابقة، بينما حقق بلدية المحلة الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 27 نقطة ويتبقى لديه بصيص من الأمل، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 31 نقطة.