شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 30 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 – 7 – 2024 فى مقدمتها، الزمالك يكشف حقيقة دفع 100 ألف دولار جديدة لـ إنبى بسبب زياد كمال.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالفوز على إسبانيا 2-1 في أولمبياد باريس

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.

إبراهيم عادل بعد صعود المنتخب الأولمبى: مصر كبيرة وتستاهل كل شيء جميل

عبر إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبى عن سعادته بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الزمالك يكشف حقيقة دفع 100 ألف دولار جديدة لـ إنبى بسبب زياد كمال

كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة ما تم تداوله حول أحقيقة نادى إنبى في الحصول على 100 ألف دولار جديدة مكافأة تأهل منتخب مصر الاوليمبي لربع نهائي الأولمبياد ومشاركة زياد كمال لمدة 7 دقائق.

كولر يعيد حسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام البنك بالدوري المصري

يعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبه حسين الشحات للتشكيل الأساسى للفريق فى لقاء البنك الأهلى المقبل بالدوري.

بلدية المحلة يفوز على الإسماعيلى 4-2 فى الدورى

فازفريق بلدية المحلة على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز (دورى nile).

فاركو يتعادل مع بيراميدز 2 - 2 بدورى NILE

تعادل فاركو وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ32 لمسابقة دورى نايل.

طلائع الجيش يهزم الداخلية بهدف محمد هانى في دورى NILE .. فيديو

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيرة الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".