شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب أفضل لاعب فى مباراة فاركو وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شكري نجيب، لاعب نادي فاركو، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز بالجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وانتهى اللقاء بين فاركو وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2/2، أحرز ثنائية فاركو كل من أحمد شريف وشكري نجيب.

تقدم فاركو بأسرع أهداف المسابقة في الثانية 48 عن طريق أحمد شريف، وأضاف شكرى نجيب الهدف الثانى في الدقيقة 22، ثم أحرز فخرى لاكاى الهدف الأول لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 39، وأضاف البوركينى بلاكى توريه هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ15 لمسابقة الدورى، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثانى.