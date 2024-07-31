شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحتفل بالفوز على إسبانيا بالأولمبياد: اللهم أدمها نعمة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل اللاعب إبراهيم عادل، نجم المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، بالفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، والتأهل للدور الثاني من منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله والشكر لله.. اللهم أدمها نعمة".



إبراهيم عادل

وسبق وأكد عادل خلال تصريحات تليفزيونية أن الفوز على إسبانيا أهم شيء، موضحاً أن الجميع بذل جهداً كبيراً وكافأهم الله بالفوز في النهاية لافتاً إلى أن مصر كبيرة وتستحق كل شيء جميل، متابعاً : "أشكر والدتى وإخواتى وخطيبتى".

وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواي والكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و62، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.