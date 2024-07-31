شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوجه الشكر للتونسى معتز زدام بعد انتهاء إعارته للفريق والان مع تفاصيل الخبر

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النادي المصري الشكر للنجم التونسي معتز زدام، وذلك بعد نهاية فترة إعارته للنسور الخضر قادمًا من فريق الترجي التونسي.

وكان معتز زدام، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط، قد انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الترجي، ليشارك اللاعب مع المصري في 22 مباراة ببطولتي الدوري وكأس الرابطة نجح خلالها اللاعب في إحراز خمسة أهداف، جعلته يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المصري بالدوري، كما حصل أيضًا على لقب أفضل لاعب في خمس مباريات بالدوري ليكون تألقه مع المصري دافعا لاختياره للانضمام للمنتخب التونسي.

وأعلن التونسي معتز زدام لاعب الترجي المعار إلى المصري، انتهاء مدة إعارته إلى الفريق البورسعيدي، وعودته من جديد إلى فريقه التونسي، بعد قرار المصري بعدم تفعيل بند الشراء.

وكتب زدام عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكراً على أيام جميلة وعلى فترة لن أنساها ابدا، الحمد لله".

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر عدم تفعيل بند شراء اللاعب التونسي، وتم إخطار إدارة النادي بذلك القرار، حيث كان من المقرر تفعيل ذلك البند بدفع نحو 300 ألف دولار للترجي قبل نهاية يوليو الجاري.

المصري يوجه الشكر للتونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته للفريق

المصري يوجه الشكر للتونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته للفريق

المصري يوجه الشكر للتونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته للفريق