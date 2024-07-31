شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات طنطا الجديدة للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي عددا من الصفقات الجديدة في إطار دعم الفريق استعداداً للموسم المقبل. وكانت لجنة الكرة بنادى طنطا برئاسة المحاسب محمد أبو فريخة وعضوية المستشار محمد صدقي والدكتور أحمد شمس والكابتن علاء عكاشة قد عقدت جلسات تفاوض وتوقيع عقود مع 7 لاعبين في مراكز مختلفة في ظل حاجة الفريق الفنية وذلك بالتعاون مع محمد حليم المدير الفني الجديد للفريق.

سعد جمال شعبان "وسط ملعب شمال" قادما من بترول أسيوط، أحمد محمد قطب "مدافع أيسر قادما من دلفي، أحمد أبو عجيلة "وسط يمين" قادما من أبوقير للأسمدة، حسين أنور الشحات (زيكا) "وسط ملعب وباك رايت" قادما من الترسانة، محمد نبيل عبد العال "مدافع" قادما من الإنتاج الحربي، أحمد سعيد (أوكا) "مدافع" قادما من مكادي، محمد إبراهيم رمضان "جناح يمين" قادما من التعاون الليبي.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فايز عريبي قد استقر علي تعيين علاء عكاشة عضواً للجنة الكرة ومدير الكرة و محمد حليم مديراً فنيا للفريق ويعاونة وليد المحروق وبدران علي مدربين وإكرامي صابر مدرب مساعد وعلي فرج مدرباً لحراس المرمي. ومن المنتظر أن يبدأ الفريق اليوم الأول من فترة الإعداد غداً الأربعاء.