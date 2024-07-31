بيراميدز يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام فاركو ويبتعد عن المنافسة على الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

سقط بيراميدز في فخ التعادل مع فريق فاركو، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأقيمت مواجهة بيراميدز وفاركو على أرضية استاد المكس، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة المحلية.

تقدم فاركز بهدفين عن طريق أحمد شريف وشكري نجيب في الدقيقتين 1، 22 من عمر الشوط الأول للمباراة.

ونجح بيراميدز في تقليص الفارق عن طريق الجنوب إفريقي فخري لاكاي مهاجم الفريق من تسديدة لضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس فاركو محمد شيكا، وسكنت شباكه، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45+ 2 من الشوط الأول، أحرز بيراميدز الهدف الثاني بعد هجمة منظمة من لاعبي الفريق بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بلاتي توريه بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 70 محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة المحلية، وذلك بعدما فاز بـ21 مباراة والتعادل بـ 7 لقاءات وتلقى 3 هزائم.

وضعفت فرص بيراميدز في الفوز بلقب الدوري عن الموسم الجاري، حيث أن الفريق لن يتخطي حاجز الـ79 نقطة حال فوزه بـ مبارياته الثلاثة المتبقية، بينما يتبقي للأهلي 6 مباريات، ولديه 72 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه صاحب المركز الثاني.

ويتواجد فاركو بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، ولديه في رصيده 31 نقطة جمعها من الفوز بـ6 مواجهات والتعادل بـ13 لقاء والهزيمة في مثلهم.

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