الخطيب يصطدم بـ كوار بسبب نجم الاهلي

اصطدم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر بسبب محترف الأحمر بيرسي تاو.

وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” عبر قناة النهار، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الاهلي، فجر أزمة قوية داخل القلعة الحمراء.

يأتي ذلك بعد أن طلب كولر رحيل بيرسي تاو عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال جلسة مع إدارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط.

وطلب كولر استبدال بيرسي تاو، ولكن الإدارة الحمراء أكدت عدم وجود أي عروض لرحيل اللاعب في فترة انتقالات الصيف الحالي.

وشدد أمير على أن كولر طلب الاستغناء عنه بشكل مجاني ولكن إدارة النادى الاهلي رفضت هذا المقترح، خاصةً أنه تم تفعيل الموسم الجديد في عقده، وبالتالي حال رحيله سيضطر النادي إلى دفع مستحقات له.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره البنك الاهلي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الخميس.

ويحتل الاهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة.