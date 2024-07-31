كرة يد و8 منافسات.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 31 يوليو، ظهور اللاعبين المصريين في 9 مناسبات خلال منافسات مختلفة في اليوم السادس بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد أبرز منافسات اليوم، منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا، وعمر عصر ضد لاعب كازاخستان، ودينا مشرف ضد لاعبة اليابان في تنس الطاولة.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء

- إبراهيم أحمد - رماية 50 متر - 10 صباحا

- ماجي عشماوي - رماية تراب - 10 صباحا

- أحمد خالد ومحمد قوطة - تجديف زوجي - 10.30 صباحا

- دينا مشرف ضد دينا هايتا - تنس طاولة - 1 ظهرا

- مصر ضد فرنسا - سلاح السابر فرق - 2.30 عصرا

- عمر عصر ضد كازاخستان - تنس طاولة - 4 عصرا

- جنى علي ضد لاعبة كوريا - القوس والسهم - 4.15 مساء

- عمر العوضي ضد أوزبكستان - ملاكمة - 5.18 مساء

- مصر ضد فرنسا - كرة يد - 8 مساء

اقرأ أيضًا:

مصر ضد باراجواي.. تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس

رسميا.. تحديد منافس مصر في ربع نهائي أولمبياد باريس والموعد