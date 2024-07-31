ملف رياضة الخليج 365.. فوز مصر على إسبانيا.. النني ينضم للجزيرة.. وتعثر بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها فوز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، وانتقال محمد النني للجزيرة الإماراتي، وتعثر بيراميدز بالتعادل مع فاركو

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

منتخب مصر يتخطى عقبة إسبانيا ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس

فاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، كأول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. تحديد منافس مصر في ربع نهائي أولمبياد باريس والموعد

فاز منتخب مصر على نظيره إسبانيا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. محمد النني ينتقل للجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد بشكل رسمي مع محمد النني، بعد انتهاء عقده مع نادي الأرسنال الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تعثر بيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري الممتاز؟

تعثر بيراميدز أمام فاركو بالتعادل الإيجابي 2-2، عقب التأخر بهدفين بعد مرور 22 دقيقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إبراهيم عادل: قادرون على تحقيق أول ميدالية لمصر.. وكنا على قدر المسئولية أمام إسبانيا

تحدث نجم منتخب مصر الأولمبي، إبراهيم عادل، عن الفوز على إسبانيا والتأهل متصدرا للمجموعة الثالثة لربع نهائي أولمبياد باريس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الثنائية.. إبراهيم عادل يتقدم في سباق هدافي أولمبياد باريس 2024

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما على نظيره الإسباني في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 خسارات وفوز تاريخي.. نتائج المصريين في اليوم الخامس لأولمبياد باريس

شهد اليوم الثلاثاء 30 يوليو، خوض المصريين لثمان منافسات في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح يعلق على احتفال زيزو بتأهل المنتخب لربع نهائي أولمبياد باريس

علق لاعب ليفربول، محمد صلاح، على احتفالات زيزو بتأهل المنتخب لربع نهائي أولمبياد باريس، التي نشرها عبر حسابه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على خطى مصر.. المغرب يتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس متصدرا للمجموعة

فاز منتخب المغرب على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فأر يهاجم أحد الصحفيين".. 4 أزمات تثير الجدل في أولمبياد باريس 2024

لا تزال أزمة تلوث مياه نهر السين تواجه فرنسا في أولمبياد باريس 2024، على الرغم من أنها حاولت حلها مبكرا قبل ضربة البداية، بصرف ما يقرب من 1.4 مليار يورو، في العقد الماضي، لتنظيف المياه وتحسين نظام الصرف وبناء مرافق جديدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا