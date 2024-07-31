ماذا فعلت منتخبات كرة القدم العربية في أولمبياد باريس؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس : لحقت مصر بإسبانيا الى الدور ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2 -1 الثلاثاء في بوردو في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وبلغ الدور ذاته المنتخبان الارجنتيني والمغربي بعد حسمهما بطاقتي المجموعة الثانية اثر فوز الاول على أوكرانيا 2- 0، والثاني على العراق 3- 0.

في المباراة الاولى، سجل لاعب وسط بيراميدز ابراهيم عادل (40 و62) هدفي مصر، وسامو أوموروديون (90) هدف إسبانيا.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوزيها على أوزبكستان والدومينيكان، فيما كانت مصر بحاجة الى التعادل فقط للحاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين الدومينيكان وأوزبكستان واللتين تعادلتا 1- 1.

لكن الفراعنة حققوا الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعوا صدارة المجموعة من إسبانيا بعدما رفعوا رصيدهم الى سبع نقاط مقابل ستة للأخيرة.

وتلتقي مصر، رابعة نسختي 1928 و1964، في ربع النهائي مع ثانية المجموعة الرابعة الخميس، فيما تلعب إسبانيا مع متصدرتها في اليوم ذاته.

وكانت الافضلية إسبانية في بداية المباراة وكاد مارك بوبيل يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم الايمن الى خارج الملعب (18).

ورد أحمد كوكا بتسديدة قوية بعيدة حولها حارس مرمى أتلتيكو مدريد اليخاندرو إيتوربي الى ركنية بصعوبة (23).

وتصدى الحارس المصري حمزة علاء لتسديدة "على الطاير" لأدريان برنابي غارسيا من مسافة قريبة (32).

ونجحت مصر في افتتاح التسجيل عندما تلقى جناح الزمالك أحمد سيد زيزو كرة طويلة خلف الدفاع، فانطلق بسرعة وهيأها الى ابراهيم عادل الذي سددها قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (40).

وكاد سيرخيو كاميو يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (51).

وعزز عادل تقدم مصر عندما استغل كرة خاطئة من المدافع جون باتشيكو حاول اعادتها الى حارس مرماه فخطفها لاعب بيراميدز وتوغل داخل المنطقة قبل ان يتابعها داخل المرمى (62).

ودفع مدرب اسبانيا بفيرمين لوبيز وبابلو باريوس مكان برنابي غارسيا وبينات توريينتيس (63).

وكاد المدافع أحمد عيد يضيف الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (66)، وأخرى لمحمد شحاتة تصدى لها الحارس على دفعتين (67).

وأنقذ الحارس علاء مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لخوان ميراندا فوق العارضة (79)، ورد القائم الايمن رأسية كاميو اثر ركنية (81).

وقلص أوموروديون الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من كاميو (90).

المغرب يحسم قمة "الأسود" مع العراق

وحسم المغرب قمة "الأسود" أمام العراق عندما تغلب عليه 3 0 على ملعب اليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع النهائي.

وعوض أسود الأطلس خسارتهم القاسية امام أوكرانيا 1 2 في الجولة الثانية وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على الارجنتين 2 1 في الجولة الاولى، فيما مني "أسود الرافدين" بالخسارة الثانية عقب الاولى أمام الارجنتين 1 3.

وتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق المواجهة المباشرة امام الارجنتين بعد تساويهما نقاطا وأهدافا (سجل كل منهما 6 أهداف واستقبلت شباكه 3)، وسيلاقي ثاني المجموعة الاولى، فيما يلعب المنتخب الاميركي اللاتيني مع متصدرها.

وسجل أمير ريتشاردسون (19) وسفيان رحيمي (28) وعبد الصمد الزلزولي (36) الأهداف.

وفك المغرب نحس المجموعات للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته في الالعاب الاولمبية، وإن كان فعلها مرّة واحدة فقط وتحديداً في المشاركة الثانية في ميونيخ عام 1972 عندما حل في المركز الثاني (للمجموعة الاولى)، لكنه خاض دور مجموعات أيضاً في الدور الثاني وأنهاه في المركز الاخير بعد ثلاث هزائم (المجموعة الثانية).

وفرض المغرب الذي يخوض الألعاب للمرة الثامنة في تاريخه، سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وبحث عن هز الشباك أكثر من مرة حتى نجح في افتتاح التسجيل عبر أمير ريتشارسون برأسية من مسافة قريبة اثر كرة عرضية لحكيمي (19).

وأهدر رحيمي فرصة التعزيز اثر كرة خاطئة من أحد المدافعين فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس العراقي حسين حسن قبل ان يسددها في قدميه (23).

واضاف رحيمي الهدف الثاني عندما استغل كرة مرتدة من يوسف أمين من باب المرمى بعد رأسية لإلياس أخوماش من مسافة قريبة بعد تمريرة للزلزولي فتابعها داخل المرمى (28).

وهو الهدف الرابع لرحيمي في الدورة فعزز موقعه في صدارة الهدافين.

وأنقذ الحارس منير المحمدي مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية القائد ايمن حسين من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (36).

وعزز الزلزولي بالهدف الثالث بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (36).

وكاد أخوماش يضيف الرابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية (45).

وحرم المدافع زكرياء الواحدي العراق من هدف الشرف بإبعاده كرة علي جاسم من باب المرمى (86).

وحققت الارجنتين فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على أوكرانيا بهدفين نظيفين سجلهما ثياغو المادا (47) وكلاوديو إتشيفيري (90+1).