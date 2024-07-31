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باراجواي تضرب موعدا مع مصر في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ضرب منتخب باراجواي موعدًا مع منتخب مصر في ربع نهائي منافسات كرة القدم (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

جاء هذا بعدما تأهل منتخب باراجواي إلى مرحلة ربع النهائي، بعد فوزه على نظيره منتخب مالي، مساء الثلاثاء بهدف دون رد.

وأحرز منتخب باراجواي هدف الفوز بعد مرور أقل من 5 دقائق على بداية الشوط الأول، عن طريق اللاعب مارسيلو فرنانديز.

ورفع مارسيلو فرنانديز رصيده التهديفي في الأولمبياد إلى 3 أهداف، خلف المغربي سفيان رحيمي صاحب الـ4 أهداف، ومتفوقًا بفارق هدف على المصري إبراهيم عادل الذي سجل هدفين في شباك منتخب إسبانيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب باراجواي إلى 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي في ربع النهائي.

وتجمد رصيد منتخب مالي عند نقطة واحدة، في المركز الرابع، في المجموعة نفسها.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر وباراجواي مع الفائز من مواجهة فرنسا والأرجنتين، في مرحلة نصف النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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