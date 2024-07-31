شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى nile بعد مباريات الثلاثاء 30-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

زاحم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، وسام أبو على نجم الأهلى وفيستون ماييلى مهاجم بيراميدز على صدارة هدافى دورى nile بعد انتهاء مباريات يوم الثلاثاء 30-7-2024 حيث سجل هدفين في شباك الإسماعيلى في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وارتقى حسام أشرف لصدارة هدافى الدورى برصيد 14 هدفا بالتساوى مع وسام أبو على وفيتسون ماييلى وجاء صديق أجولا لاعب سيراميكا في المركز الرابع برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وياو أنور لاعب البنك الأهلى.



ترتيب الهدافين

وفاز فريق بلدية المحلة على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز (دورى nile).

وتعادل فاركو وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ32 لمسابقة دورى نايل.