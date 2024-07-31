شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وباراجواى فى دور ربع النهائى بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ليواجه منتخب باراجواى يوم الجمعة المقبل 2 من أغسطس، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حقق منتخب مصر الأولمبي رقما قياسيا وهو التأهل في صدارة مجموعته للمرة الأولى تاريخيا، حيث شارك المنتخب في 12 نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هي المشاركة الثالثة عشر.

وتأهل المنتخب في ست نسخ سابقة من الدور الأول، لكنه لم يتأهل متصدرا للمجموعة أبدا.

وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و62، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط.