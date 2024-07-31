شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، بينما يواجه زد إف سي تحدياً قوياً عندما يستضيف مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة الـ"32" لمسابقة الدوري المصري

الأربعاء 31 يوليو

الاتحاد السكندري & انبى..9 مساء

زد اف سى & مودرن سبورت..9 مساء



الخميس 1 أغسطس

المقاولون العرب & سيراميكا..5.30 مساء

الاهلى & البنك الاهلى..9 مساء

سموحة & المصري..9 مساء

الجمعة 2 أغسطس

الزمالك & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.