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مباراتان فى الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:30 ص

تقام اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، بينما يواجه زد إف سي تحدياً قوياً عندما يستضيف مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة الـ"32" لمسابقة الدوري المصري

الأربعاء 31 يوليو
الاتحاد السكندري & انبى..9 مساء
زد اف سى & مودرن سبورت..9 مساء


الخميس 1 أغسطس
المقاولون العرب & سيراميكا..5.30 مساء
الاهلى & البنك الاهلى..9 مساء

سموحة & المصري..9 مساء

الجمعة 2 أغسطس
الزمالك & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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