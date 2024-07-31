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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالجولة 32 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد – حسام الحاجالأربعاء، 31 يوليو 2024 12:44 ص
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة زد ومودرن سبورت فى الأسبوع الـ32 بالدورى المصرى، على أن يدير أحمد حمدى مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى.
الاتحاد وإنبى
وتقام اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، بينما يواجه زد إف سي تحدياً قوياً عندما يستضيف مودرن سبورت.
زد ومودرن سبورت
الاتحاد السكندري & انبى.. 9 مساء
زد اف سى & مودرن سبورت.. 9 مساء
المقاولون العرب & سيراميكا.. 5.30 مساء
الاهلى & البنك الاهلى.. 9 مساء
سموحة & المصري.. 9 مساءالجمعة 2 أغسطس
الزمالك & الجونة.. 9 مساءالقناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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