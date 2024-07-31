شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الجونة بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة الجونة بالدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات بعدما خسر الفارس الأبيض مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك أمام الجونة بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الجونة في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والجونة في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والجونة في الدوري

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل الجونة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة العرب في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.