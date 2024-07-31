شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة نظيره سموحة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .

ويتوجه الفريق البورسعيدي إلى الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، عقب خوض المران الأخير في الكلية الحربية، للدخول في معسكر مغلق قبل اللقاء المرتقب، وكان النادي المصري قد تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف نظيف، كما خسر سموحة في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت بثلاثية نظيفة.

ويسعى النادي المصري لاستعادة مسار الانتصارات في الدوري وذلك للحفاظ على تواجده في المركز الثالث، في ظل المطاردة المستمرة من مودرن سبورت صاحب الـ 50 نقطة للنادي البورسعيدي على هذا المركز، بينما يسعى سموحة لتحسين أوضاعه في جدول المسابقة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في المباراة الماضية.