بعد تعادل بيراميدز.. متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل بيراميدز مع فاركو بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز.

وتعثر بيراميدز أمام فاركو بالتعادل الإيجابي بعدما كان متأخرا بهدفين بعد مرور 22 دقيقة.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة ويتبقى له 3 مباريات، وحال فوز بيراميدز بالثلاث مواجهات (على أقصى تقدير)، يصل إلى النقطة 79.

على الجانب الآخر، يمتلك الأهلي 72 نقطة ويتبقى له 6 مباريات، لذلك يحتاج المارد الأحمر 8 نقاط من الـ18 نقطة، ليحصد لقب الدوري الممتاز رقم 44.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، بينما يلاقي بيراميدز منافسه زد يوم الأحد المقبل.