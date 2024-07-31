الامارات | المنتخب بلا وديات قبل مواجهتي قطر وإيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، قرر عدم خوض أي مباراة ودية والاكتفاء فقط بخوض اللاعبين مع فرقهم مباريات في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وذلك قبل المواجهتين المرتقبتين أمام كل من قطر وإيران في الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل على التوالي، ضمن الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور النهائي في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بعدما تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة بالفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة من أصل ستة.

وينطلق الأسبوع الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 17 أغسطس المقبل من خلال الجولة الأولى، فيما يبدأ دوري أدنوك للمحترفين اعتباراً من 23 من الشهر ذاته.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة باولو بينتو، فإن المنتخب سيبدأ أول تجمع له في نهاية أغسطس المقبل، أي بعد نهاية الجولة الثانية للدوري المقررة 30 من الشهر ذاته، وسيكون التجمع المقبل للمنتخب في أبوظبي بتجمع قصير في إطار تحضيراته للمباراة الأولى أمام قطر، إذ سيغادر المنتخب إلى الدوحة لخوض المباراة ثم العودة إلى أبوظبي مجدداً لمواصلة تحضيراته للقاء إيران في الجولة الثانية، وسيتوجه إلى العين قبل مباراة إيران بيومين للتدرب على استاد هزاع بن زايد، استعداداً للمواجهة المرتقبة. يذكر أن المنتخب سيخوض مباراته الأولى أمام قطر خارج ملعبه في الدوحة، فيما سيستضيف المنتخب الإيراني عند الساعة الثامنة مساء العاشر من سبتمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

. الأبيض يلتقي قطر وإيران بتصفيات المونديال في الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل.