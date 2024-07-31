إبراهيم عادل يحسم موقفه من العروض الأوربية بعد تألقه في أولمبياد باريس

كشفت تقارير صحفية أن لاعب المنتخب الأولمبي ونادي بيراميدز إبراهيم عادل قد حسم موقفه من العروض الأوروبية بعد تألقه في بطولة أولمبياد باريس 2024.

وتمكن المنتخب المصري الأوليمبي من الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

واستطاع إبراهيم عادل من تسجيل هدفين أمس أمام منتخب إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وتابع التقرير أن إبراهيم عادي قد تلقى الفترة الماضية عروضًا لا تليق بمستواه، حيث جاء عروض من كرواتيا وبعض الدوريات الأوروبية الضعيفة.

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وواصل أن اللاعب قرر عدم النظر فيها وانتظار عرض أوروبي كبير من أجل اتخاذ قرار الرحيل عن بيراميدز في ظل تألقه خلال الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب الوطني نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.