الزمالك يطيح بنجمه لضم صفقة صيفية جديدة

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر الإطاحة بنجم الأبيض لضم صفقة قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:” محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، هو ضمن اقوى المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وتابع:” الزمالك يرغب في ضم محمد هاني لتدعيم صفوف الفريق وسط رغبة من نادي بيراميدز لضمه أيضًا”.

وواصل:” أن نادي الزمالك يبحث في الوقت الحالي على عرض من أجل إعارة لاعبه السيد نيمار في الموسم الجديد”.

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وأردف:” هناك رغبة داخل مجلس الإدارة في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من أجل الحصول على دقائق لعب ومشاركات في ظل صعوبة مشاركته في الموسم المقبل رفقة القلعة البيضاء”.