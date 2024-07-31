برعاية كولر.. 5 صفقات تقترب من الاهلي في الصيف

كشفت تقارير إعلامية أن الاهلي ينوي التعاقد مع صفقات جديدة بناءً على طلب المدير الفني للأحمر السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار :”السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ووكيل أعماله عرضوا 5 لاعبين في مراكز مختلفه للتعاقد معهم في الفترة القادمة”.

وتابع “وكيل كولر لديه لاعبين من أجل انضماهم بالموسم الجديد للفريق ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي منح أمير توفيق مدير التعاقدات الضوء الأخضر للتعاون مع المدرب السويسري”.

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وواصل:” أن كولر المدير الفني للفريق قرر التراجع عن قرار رحيل المغربي رضا سليم، في الموسم الجديد”.

واختتم:” الكواليس هي أن كولر في البداية كتب تقرير طلب خلاله رحيل سليم ولكنه تراجع وأكد رغبته في استمراره حيث أنه يتطور ولديه صفاء من الداخل وعلاقته جيدة مع باقي اللاعبين”.