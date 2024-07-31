منتخب مصر يعلق على مواجهة باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره باراجواي ضمن دور ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد التأهل أول مجموعته على حساب إسبانيا.

وقال محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: ” مواجهتنا القادمة ستكون أمام خصمًا قويًا سنواجه باراجواي”.

وتابع:” كل المنتخبات مميزة في الأولمبياد، وروجيرو ميكالي المدير الفني من المدرسة اللاتينية، وبالتأكيد يكون على علم بأمور كثيرة عنهم، ونتمنى تحقيق الفوز، والصعود لنصف النهائي”.

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وواصل : «كل اللاعبين تتمنى البقاء في الملعب وخوض جميع المباريات، وأحمد زيزو ومحمد النني إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد”.

واختتم:”كل اللاعبين في حالة جيدة، عمر فايد شعر بدوخة بسيطة وخرج من المباراة ولكنه جاهز للمباراة المقبلة”.