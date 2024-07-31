شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلى بطلا للدوري المصري بعد مباراة فاصلة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الإسماعيلى فى التتويج ببطولة الدورى العام على حساب الأهلى بهدفين دون رد، بعد مباراة فاصلة أقيمت باستاد غزل المحلة فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 1991.

وتساوى الإسماعيلى مع الأهلى فى هذا الموسم فى عدد النقاط "51 نقطة" وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك، ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة نجح الدراويش فى الفوز بها عن طريق هدفى عاطف عبد العزيز من ضربة جزاء، وبشير عبد الصمد قبل النهاية بثمانية دقائق.

وبذلك حصد الإسماعيلى وقتها لقبه الثانى لبطولة الدورى، بعد تتويجه الأول فى موسم 1967، ثم أضاف بعد ذلك لقبه الثالث والأخير حتى الآن فى موسم 2002.

وقاد الإسماعيلى للفوز باللقب الراحل شحتة مديراً فنياً، ومساعده على أبو جريشة، بينما كان يقود الأهلى شوقى عبد الشافى.