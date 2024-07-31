شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة نظيره الجونة فى مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي في السادسة والنصف مساءً، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

كان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الثلاثاء، عقب خوض مباراة المقاولون العرب في الدوري

وخسر الزمالك أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين اول أمس ضمن مؤجلات الدورى.