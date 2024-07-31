شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام البنك بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة البنك الاهلى بالدوري المصري، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

تعد مباراة الاهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام البنك فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره البنك في التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والبنك في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 65 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 44 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والبنك الدوري

فاز الاهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.