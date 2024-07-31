منتخب مصر يتخطى عقبة إسبانيا ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

فاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، كأول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

ويمكن متابعة مباراة مصر وإسبانيا لحظة بلحظة من خلال التالي:

تشكيل منتخب مصر

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيله لمواجهة إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى، حمزة علاء

خط الدفاع، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة

خط الهجوم، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة إسبانيا، لحسم تأهله إلى الجولة المقبلة من مسابقات كرة القدم في أولمبياد باريس، بعد التعادل سلبيا مع الدومينيكان والفوز على أوزبكستان بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث الدومينيكان بنقطة، وفي المركز الأخير أوزبكستان، دون نقاط.

ويتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور المقبل في الحالات التالية، الفوز وتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، التعادل والوصول إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، وفي حالة هزيمة منتخب مصر، يمكنه التأهل في حالة تعادل أو خسارة الدومينيكان.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تنقل مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024، على قناتي بي إن سبورتس 2 والرياضية المغربية، ويعلق علي محمد علي على اللقاء عبر قناة بي إن.

مباراة مصر وإسبانيا

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: بطاقة صفراء لأحمد عيد لاعب منتخب مصر

الدقيقة 12: عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا سيطر عليها حمزة علاء

الدقيقة 18: عرضية لمنتخب مصر عن طريق أحمد عي، لكن أخرجها الدفاع

الدقيقة 32: تصويبة من كاميو لصالح إسبانيا، لكنها تمر بسلام

الدقيقة 40: هدف لصالح منتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل بأسيست من زيزو

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: تسلل على سامو لاعب منتخب إسبانيا

الدقيقة 62: إبراهيم عادل يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر

الدقيقة 67: تبديل لإسبانيا دخول فيرمن لوبيز وخروج أدريان

الدقيقة 69: دخول ميراندا وخروج أورتيجا

الدقيقة 71: تبديل لصالح مصر، دخول محمد طارق بدلا من عمر فايد

خروج محمد شحاتة ودخول أحمد عاطف بدلا منه

خروج أسامة فيصل ودخول بلال مظهر بدلا منه في الدقيقة 81

هدف تقليص الفارق من إسبانيا في الدقيقة 90

حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع

انتهاء المباراة بفوز مصر على إسبانيا 2-1