شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعدادته لمواجهة سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المقاولون العرب قد تغلب الاثنين الماضي، على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 19 والمؤجلة من مسابقة الدوري، على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

المباريات المتبقية للمقاولون:

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

وتأكد هبوط فريق الداخلية رسمياً إلى القسم الثاني، بينما تكافح فرق، المقاولون العرب، بلدية المحلة، فاركو، الإسماعيلي، الجونة والبنك الأهلي للوصول إلى النقطة 36 وهي نقطة الأمان للبقاء في المسابقة المحلية وعدم الهبوط إلى المحترفين.