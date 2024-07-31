شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منافسات قوية للبعثة المصرية فى الرماية والتجديف والسلاح بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأربعاء ، منافسات قوية لـ البعثة المصرية فى خامس أيام منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل ، وذلك على صعيد الرماية و السلاح " فرق " و كرة اليد .

يخوض إبراهيم كُريم منافسات تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع فى الرماية فى تمام العاشرة و النصف صباحا ، بينما يخوض منتخب سلاح السابر منافسات الفرق فى تمام الثانية و النصف ظهرا .

كما ينافس اليوم الثنائى احمد خالد تيتو، و محمد علاء قوطة لاعبا منتخب التجديف في السباق النهائي لهما في تحديد المراكز من الثالث عشر الى السادس عشر c وذلك بعد احتلال المركز الخامس في التصفية الثانية التي قيمت أول أمس الأثنين، لمنافسات القارب الزوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن في منافسات التجديف التأهيلية في أولمبياد باريس.



وحققا تيتو وقوطة المركز الخامس بزمن قدره 7 دقائق و 14 ثانية.

بينما يلتقى منتخب مصر لكرة اليد نظيره الفرنسى فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،بعد الخسارة أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27 ، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 السبت.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس بمنافسات كرة اليد ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.