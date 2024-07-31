شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستدرج إنبي فى صراع المركز التاسع بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

في تمام التاسعة مساءً، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، على ستاد الإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز زعيم الثغر على نظيره البترولي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 أخرى، وسجل لاعبو إنبي 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 39 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

وتحمل مباراة اليوم إثارة من نوع خاص نظراً لتقارب مركز الفريقين في جدول الدوري، حيث يبحث كل منهما عن تحسين مركزه قبل نهاية الموسم، وكان الاتحاد السكندري تعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي سلبياً، بينما خسر إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام زد.