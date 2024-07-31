شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يتفق على مباراتين وديتين مع الأردن الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، مع نظيره الأردني على خوض مباراتين وديتين، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا عن منطقة شمال القارة والمقرر انطلاقها نوفمبر المقبل.

ويجهز الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، لمعسكرات مكثفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيادة التوقعات لهذا المنتخب الواعد الذى توج مؤخرًا ببطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر.

وأقام الجهاز الفني في الفترة الأخيرة معسكر لمواليد 2008 لمزدوجي الجنسية بعد مشاركة 30 لاعبا من مختلف دول العالم، وكان أحمد الكاس، المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2008، قد حرص على تجربة اللاعبين على مدار الأيام الماضية من أجل حسم الأمر بشكل نهائي فيما يخص مسألة استدعائهم من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 كل من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، بجانب وليد مهدي مديرا إداريا، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.