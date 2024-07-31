شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تدرس رابطة الأندية المحترفة المصرية، انطلاق الموسم المقبل من الدوري في أول أكتوبر بدلا من منتصف سبتمبر، وذلك بسبب ارتباطات الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا، ومنح الأندية فترة راحة أكبر بعد انتهاء النسخة الحالية في منتصف أغسطس.

وبدأت رابطة الأندية في إعداد تصور الشكل الجديد لمسابقة الدوري في الموسم المقبل، قبل عرضها على الأندية بعد نهاية هذا الموسم، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويسود اتجاه قوي نحو انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.