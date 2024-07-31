شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على نداى تقسيط مستحقاته قبل الشكوى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

عرض مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على السنغالى ابراهيما نداى لاعب الفريق والذى انتهى عقده مع النادى، جدول مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما عرض الزمالك على اللاعب الحصول على جزء من المستحقات على أن يتم جدولة باقى المبلغ خلال عام، إلا أن اللاعب ينتظر رأى وكيله على العرض، سواء بالموافقة على جدولة المبلغ أو التمسك بالشكوى فى الفيفا.

ومن جانبهم يقوم مسئولو نادى الزمالك بمحاولة تجهيز جزء من مستحقات اللاعب تحسبا لموافقته ووكيله على عرض الجدولة.

وحصل اللاعب السنغالى إبراهيما نداى على 3 ملايين دولار و184 ألف دولار فى الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتى بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.

في الوقت نفسه تلقى إبراهيما نداى عرضًا من الترجي التونسى للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب يرى أن عرض الترجى ضعيف من ناحية القيمة المادية وما زالت المفاوضات بين الطرفين جارية.