شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى التجديف ينهى منافسات أولمبياد باريس 2024 فى المركز الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

حقق ثنائي التجديف المصري أحمد خالد عبد العال (تيتو) ومحمد علاء قوطة المركز الرابع في فاينال C في نهائي سباق القارب الزوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن رجال بأولمبياد باريس 2024، بزمن قدره 6 دقائق 37 ثانية.

وبذلك أنهى الثنائي المصري مشوارهما في الأولمبياد في المركز العام السادس عشر.

يذكر أن تيتو وقوطة ثنائي التجديف المصري، تم تأهلهم لأولمبياد باريس بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية للتجديف في تونس عام 2023.

ونجح عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي فاينال C,D في أولمبياد باريس 2024 ، وذلك بعد إنهاء سباق القارب الفردي في المركز السادس بزمن قدره 7 دقائق و18 ثانية.

ومنحت هذه النتيجة البنا حق المنافسة في نصف النهائي فاينال C,D والذي سيضم 12 متسابقًا أصحاب المراكز من الثالث عشر حتى الرابع والعشرون.

