شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العوضى يخوض منافسات دور الـ 16 للملاكمة بأولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عمر العوضى بطل الملاكمة منافسات دور الـ 16 فى أولمبياد باريس 2024 اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 5:18 دقيقة مساء أمام بطل أوزبكستان.

ويشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، وعبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وحققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي: "أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء وبنتحفظ على ذكر التفاصيل طبقًا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظًا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقريرًا تفصيليًا من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أى مسئولية على اللاعبة والجهاز الفنى والإدارى ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة.