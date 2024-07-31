شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق البنا فى نهائى فاينال D تجديف وينافس على المركز 19 بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

حقق عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف المركز الرابع في نصف نهائي C/D1 في أولمبياد باريس 2024، بزمن قدره 7 دقائق و 2 ثانية .

وبذلك تتبقى له مشاركة أخيرة في الفاينال D في نهائيات التجديف في القارب الفردي، والتي ستمنحه الفرصة للمنافسة على تحقيق مركز من المراكز 19 إلى 24.

ومن المقررأن تكون مشاركة البنا في الفاينال D، هي المشاركة الأخيرة له في أولمبياد باريس 2024، والتى تقام يوم الجمعة 2 أغسطس الساعة 11:18 صباحًا.

هذه هي المشاركة الأولمبية الثالثة لعبد الخالق البنا بعد مشاركاته في أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020. وقد تأهل البنا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية للتجديف في تونس عام 2023.