شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وفرنسا اليوم فى منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره الفرنسى مساء اليوم الأربعاء، فى ثالث مواجهاته بـ أولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

موعد مباراة منتخب اليد أمام فرنسا

تقام مباراة منتخب اليد أمام فرنسا فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى أولى مبارياته فى الأولمبياد أمام المجر بنتيجة 35 - 32، ثم خسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.