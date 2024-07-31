الزمالك يستعيد عبدالله السعيد في مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك خدمات عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول، في المواجهة المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأبيض أمام الجونة يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي.

.وغاب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك الأخيرة التي أقيمت أمس الإثنين، أمام المقاولون العرب، بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.

وكان الزمالك خسر في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 46 نقطة بعد خوض 29 مباراة، حقق الفوز في 14 وتعادل في 7 وخسر في 8.