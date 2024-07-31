أولمبياد باريس.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لليد أمام فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يواصل المنتخب الوطني المصري لكرة اليوم، مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بمواجهة قوية مع صاحب الأرض والجمهور منتخب فرنسا.

وحقق منتخب اليد الفوز في المباراة الأولى على المجر (35-32)، ثم خسر الثانية أمام الدنمارك (27-30)، ليحتل المركز الرابع برصيد نقطتين، وفي المقابل فشل المنتخب الفرنسي في حصد أي نقطة، بعد خسارته في أول مباراتين أمام الدنمارك (37-29)، والنرويج (27-22).

وتنطلق موعد مباراة مصر وفرنسا (كرة يد)

وتنطلق مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا (كرة يد)

وسوف تنقل مباراة مصر وفرنسا عبر قناة "بي إن سبورت HD3" المالك الحصري لحقوق منافسات أولمبياد باريس 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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