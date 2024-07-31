"بلاش تستفز جمهورك وتبوس تيشرت الأهلي".. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسن مكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود والزمالك السابق، رسالة إلى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بشأن تصرفاته مع جماهير الأبيض.

وقال "مكي" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة النهار: "إمام عاشور لازم يقلل من استخدام السوشيال ميديا، وتقليل استقزازه للجماهير، من أجل الاستمرار بنجاح في مسيرته داخل الملاعب".

وأضاف: "مينفعش تكون لاعب للزمالك ومنتمي ليه وتطلع أوروبا 6 أشهر ولسبب ما فشلت في العودة وذهبت للأهلي، تستفز جماهيرك من مشجعي الزمالك وبلاش تبوس القميص وتتكلم على السوشيال ميديا وتخسرهم".

وكان إمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي، الموسم الماضي، بعد رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي وتحديدا بنادي ميتلاند بعد الرحيل من الزمالك.

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