لاعب مصر على بعد خطوة من حصد ذهبية لتركيا في الأولمبياد.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ينافس التركي آدم أصيل على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بعدما وصل إلى النهائيات في الحلبة، وهذا بالوصول المركز الخامس برصيد 14866 نقطة، وأصبح اللاعب على بعد خطوة من تحقيق ميدالية ذهبية، كانت من الممكن أن تكون باسم مصر.

وبعد هذا الإنجاز، كتب أصيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ذهبت إلى معدات الحلبة في طوكيو وأنا أحلم بالنهائي، لكن سلسلتي لم تكن كافية بالنسبة لي لرؤية النهائي، لقد قطعت وعدًا على نفسي في ذلك اليوم بأنني سأعمل بجد أكبر وأسعى دائمًا للأفضل، وبعد ذلك أصبحت بطل العالم عام 2022 وبطل أوروبا عام 2023 على الأجهزة الحلقية، الآن أنا في نهائيات الميدالية الأولمبية، سأكون على منصة التتويج بالميدالية الأولمبية في الرابع من أغسطس".

آدم أصيل أو عبدالرحمن مجدي، كما كان يسمى قبل 2017، حقق إنجازا تاريخيا بحصد لقب بطولة العالم للجمباز، في نوفمبر 2022، في مدينة ليفربول الإنجليزي، وحقق الميدالية الذهبية، كما أنه كان بطل أوروبا عام 2023.

وولد عبد الرحمن في محافظة الإسكندرية، لأبوين مصريين، ولعب باسم مصر من عام 2010 حتى 2017، ولكن سافر إلى تركيا عام 2017، وتم تجنيسه للعب باسم تركيا، وكان من ضمن شروط حصوله على الجنسية، تغيير اسمه إلى اسم تركي وهو آدم أصيل.

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