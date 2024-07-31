الشباب والرياضة تكشف وعد لاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن فوز المنتخب الأولمبي على إسبانيا في ختام دور المجموعات وتصدر مجموعته، ليس نهاية المطاف في مشوار أولمبياد باريس.

قال محمد الشاذلي في تصريحات عبر قناة الزمالك، هناك وعد من لاعبي المنتخب الأولمبي بحصد ميدالية في أولمبياد باريس، وعدم الاكتفاء بالفوز على المنتخب الإسباني.

وأضاف الشاذلي، هناك دعم كبير من الدكتور أشرف صبحي بجميع بعثات مصر في باريس، حيث يقوم دائمًا بدور المعد النفسي لجميع اللاعبين سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية.

وأتم المتحدث الرسمي تصريحاته قائلًا، لا نحتاج سوى دعم جماهير مصر لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب، ونثق على تحقيق مزيد من الميداليات سواء في المنافسات الحالية، أو بأولمبياد 2028 المُقبلة في لوس أنجلوس بحسب خطة طويلة الأمد التي وضعت مؤخرًا.

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