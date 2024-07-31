"خاتم وقلادة وبطاقة مصرفية".. شكاوى بالسرقة في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توالت الأزمات على دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبعد تلوث مياه نهر النيل ونقص الطعام في القرية الأولمبية وانتشار الفئران، اشتكى العديد من الرياضيين والمدربين من فقدان متعلقاتهم الشخصية.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن هناك شكاوى بالسرقة في القرية الأولمبية، إذ قدم لاعب رجبي سباعي ياباني شكوى بسرقة أموال ومجوهرات من غرفته، وفقد اللاعب خاتمه وقلادته ومبلغ 3 آلاف يورو.

وفقد مدرب فريق الهوكي الأسترالي كولين باتش، بطاقته المصرفية، وتواصل معه البنك لاكتشاف معاملة مشبوهة في حسابه المصرفي بمبلغ 1500 دولار أسترالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرية الأولمبية لا تضم قسم شرطة، كذلك لا توجد كاميرات مراقبة في مقر إقامة الرياضيين، ويعيش ما يقرب من عشرة آلاف رياضي وخمسة آلاف مدرب في القرية.

اقرأ أيضًا:

"فأر يهاجم أحد الصحفيين".. 4 أزمات تثير الجدل في أولمبياد باريس 2024