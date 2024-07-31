"يخرج دائمًا كسبان من الانتقاد".. عبدالملك يعدد مزايا زيزو ويشيد بلقطة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى مميز أمام إسبانيا واستحق الفوز عن جدارة، مشيرا إلى أن ميكالي مدرب جيد وناجح في ظل ظروف صعبة حاليًا، ويعمل وفقًا للمتاح معه، ويقوم بعمله بشكل مميز، واللاعبين أظهروا روح عالية خلال اللقاء، وكلام اللاعبين بعد اللقاء لتحفيز زملائهم كان رائعًا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "محمد النني يقدم مستوى مميز في المنتخب الأوليمبي رغم أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، لكنه يتدرب طوال الوقت، ويتميز بالقدرات الفنية العالية والسمات الشخصية والقدرة على القيادة وإنكار الذات، ووضع صورته على السوشيال وهو يرفع يد زيزو، ويظهر للجمهور بأنه فريق واحد، ولا يجوز الحديث عن لاعب واحد".

وأضاف: "النني مسيطر بشكل كبير على وسط الملعب، وهو يساهم في تحريك ثنائي الوسط بجواره، ودائمًا يقوم بتوجيه زملائه بشكل جيد والتحرك في المساحات الفارغة، وأتوقع أن محمد النني سيكون مدرب كبير، كما أنه تعامله رائع، ويعشق عمله جدًا، ولا يضع أي فروقات مع زملائه مطلقا".

وأكمل: "أحمد سيد زيزو هو من أفضل اللاعبين في مركز الجناح داخل قارة إفريقيا، وأي انتقاد له فنيًا يخرج دائمًا كسبان، لانه يتعامل جيدًا مع تلك المواقف ويخرج فائزًا بسبب تميزه بالعقلية، مثل محمد النني، ولا يزال زيزو لاعب كبير ومؤثر.. وقدم جميع لاعبو المنتخب مستوى مميز، ولا يوجد صف أول وثاني (لأن القائمة كلها 18 لاعب) منتخب اسبانيا مُصنف من كبار الفرق في البطولة".

وواصل: "الفترة الأخيرة يقدم إبراهيم عادل مستوى مميز جدًا مع بيراميدز، والفترة الماضية بعدما حصل على فرصة اللعب بصفة مستمرة تطور بشكل واضح، كما أنه يمتلك شخصية جيدة مع المنتخب الاوليمبي وقدم أداءًا رائعًا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وهو لاعب مؤثر للغاية".

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